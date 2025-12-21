Ричмонд
Лукашенко совершит визит в Россию и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит двухдневный визит в Россию — с 21 по 22 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит двухдневный визит в Россию — с 21 по 22 декабря, сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Уточняется, что белорусский лидер примет участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств, которые состоятся в Санкт-Петербурге, а также встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что недавно Лукашенко назвал Путина «волкодавом» и великим человеком в политике. Он отметил, что глава России имеет серьезный опыт руководства большой страной и его желанию и навыкам управлять государством можно позавидовать.

