Песков: Путин на следующей неделе может провести встречу с крупным бизнесом

Песков рассказал о ближайших планах президента России.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе президент России Владимир Путин может провести встречу с представителями крупного бизнеса. Об сообщил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Эту тему представитель Кремля поднял во время беседы с журналистами, которая проходила 21 декабря. Тогда сотрудники СМИ у него спросили, может ли глава государства в ближайшее время встретиться с предпринимателями. На что Песков дал положительный ответ.

«Может», — коротко ответил он.

Песков также уточнил, что Кремль заранее уведомит обо всех деталях, когда точная дата и место мероприятия будут определены.

Напомним, что 19 декабря Владимир Путин провел Прямую линию «Итоги года 2025 года», где ответил на множество вопросов россиян. Мероприятие длилось почти 4,5 часа. За это время глава государства успел ответить на более 100 запросов граждан.

