На следующей неделе Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что о точной дате и формате встречи будет сообщено своевременно.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 21−22 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в заседаниях ключевых интеграционных объединений. В рамках визита запланированы саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Также в программе запланирована отдельная встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

