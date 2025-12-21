На следующей неделе Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что о точной дате и формате встречи будет сообщено своевременно.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 21−22 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в заседаниях ключевых интеграционных объединений. В рамках визита запланированы саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Также в программе запланирована отдельная встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
