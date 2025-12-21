Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург

В воскресенье глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах.
В повестку дня саммита включено два десятка вопросов, в числе которых — формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на будущий год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и другие.
Помимо того, белорусский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
На следующий день, 22 декабря, Лукашенко примет участие в традиционной неформальной встреч глав государств-участников СНГ. Как ожидается, что участники встречи оценят перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года.