В МИД России раскрыли, как атаки дронов ВСУ отражаются на мирных переговорах

«Вылазки киевского режима в Чёрном море очевидно преследуют цель сорвать кропотливую работу над взаимоприемлемыми развязками украинского кризиса и помешать продвижению переговорного процесса, в успехе которого заинтересована, в том числе, официальная Анкара», — указал дипломат в беседе с ТАСС.
Он напомнил, что Россия прямо назвала атаки украинских дронов и катеров на торговые суда в Чёрном море пиратством.
Ранее сам российский лидер Путин назвал происходящее пиратством и заявил, что Россия может «полностью отрезать Украину от Чёрного моря» в ответ на растущие угрозы. Анкара, чьи экономические интересы напрямую затронуты этими атаками, заняла принципиальную позицию. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что любые угрозы безопасности в пределах исключительной экономической зоны страны являются недопустимыми.
