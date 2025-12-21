Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России раскрыли, как атаки дронов ВСУ отражаются на мирных переговорах

Атаки украинских беспилотников на торговые суда и безэкипажные катера в Чёрном море создают препятствия для мирных переговоров. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Источник: Life.ru

«Вылазки киевского режима в Чёрном море очевидно преследуют цель сорвать кропотливую работу над взаимоприемлемыми развязками украинского кризиса и помешать продвижению переговорного процесса, в успехе которого заинтересована, в том числе, официальная Анкара», — указал дипломат в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что Россия прямо назвала атаки украинских дронов и катеров на торговые суда в Чёрном море пиратством.

Ранее сам российский лидер Путин назвал происходящее пиратством и заявил, что Россия может «полностью отрезать Украину от Чёрного моря» в ответ на растущие угрозы. Анкара, чьи экономические интересы напрямую затронуты этими атаками, заняла принципиальную позицию. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что любые угрозы безопасности в пределах исключительной экономической зоны страны являются недопустимыми.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.