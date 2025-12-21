В МИД России раскрыли, как атаки дронов ВСУ отражаются на мирных переговорах

Ранее сам российский лидер Путин назвал происходящее пиратством и заявил, что Россия может «полностью отрезать Украину от Чёрного моря» в ответ на растущие угрозы. Анкара, чьи экономические интересы напрямую затронуты этими атаками, заняла принципиальную позицию. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что любые угрозы безопасности в пределах исключительной экономической зоны страны являются недопустимыми.