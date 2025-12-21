The Spectator: ЕС нужно прекратить препятствовать урегулированию на Украине

По словам журналиста, в Европе постепенно понимают, что простой отказ от общения с Путиным под предлогом несогласия с его действиями не дает результатов. В таких условиях позиция европейских стран может быть донесена до Москвы только через представителей администрации США. Галеотти сослался также на мнения действующего и бывшего президентов Финляндии Александера Стубба и Саули Ниинисте, которые признали подобный подход контрпродуктивным.