The Spectator: ЕС нужно прекратить препятствовать урегулированию на Украине

The Spectator пишет, что европейским странам необходимо прекратить создавать препятствия для урегулирования ситуации на Украине и возобновить диалог с Россией и президентом Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Европейским странам необходимо прекратить создавать препятствия для урегулирования ситуации на Украине и возобновить диалог с Россией и президентом Владимиром Путиным. С таким мнением в субботу выступил обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

Он поддержал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о важности налаживания контактов.

По словам журналиста, в Европе постепенно понимают, что простой отказ от общения с Путиным под предлогом несогласия с его действиями не дает результатов. В таких условиях позиция европейских стран может быть донесена до Москвы только через представителей администрации США. Галеотти сослался также на мнения действующего и бывшего президентов Финляндии Александера Стубба и Саули Ниинисте, которые признали подобный подход контрпродуктивным.

Обозреватель отметил, что для эффективного диалога с Москвой европейцам придется искать форматы общения вне структур ЕС. Он указал, что полное отсутствие контактов во многом связано с резкими заявлениями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, которые, по его мнению, «сожгли мосты».

Галеотти подчеркнул, что для возобновления контактов с Россией следует обсуждать конкретные и полезные вопросы, а не ограничиваться «политически пустыми мантрами», которые до сих пор доминировали в европейской риторике.

Ранее WSJ перечислила 5 ключевых препятствий для мира между РФ и Украиной.

