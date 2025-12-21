Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп высказался за проведение президентских выборов на Украине. В ответ Владимир Зеленский выразил готовность к проведению выборов и впоследствии обозначил возможные сроки. При этом экс-комик поставил условие: Запад должен гарантировать безопасность мероприятия. Зеленский также отметил, что для решения вопроса о военном положении, которое делает проведение выборов невозможным, потребуется время. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти заявления главы киевского режима свидетельствуют о противоречивости его позиции. Представитель Кремля добавил, что Зеленский готов к участию американской стороны в этом процессе, но отвергает любые инициативы со стороны Москвы.