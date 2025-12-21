Ричмонд
На Западе призвали Зеленского провести выборы на Украине после заявления Путина

Финский политик Армандо Мема призвал главу киевского режима Владимира Зеленского провести президентские выборы на Украине после недавнего заявления российского президента Владимира Путина. Соответствующее обращение он опубликовал в соцсети X.

«Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня», — написал член партии «Альянс свободы».

По его мнению, такой шаг мог бы стать первым и решающим действием для прекращения конфликта.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп высказался за проведение президентских выборов на Украине. В ответ Владимир Зеленский выразил готовность к проведению выборов и впоследствии обозначил возможные сроки. При этом экс-комик поставил условие: Запад должен гарантировать безопасность мероприятия. Зеленский также отметил, что для решения вопроса о военном положении, которое делает проведение выборов невозможным, потребуется время. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти заявления главы киевского режима свидетельствуют о противоречивости его позиции. Представитель Кремля добавил, что Зеленский готов к участию американской стороны в этом процессе, но отвергает любые инициативы со стороны Москвы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

