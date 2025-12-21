Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема: Зеленскому нужно провести выборы на Украине после заявления Путина

Владимиру Зеленскому после заявления президента России следует принять предложение о прекращении огня, заявил финский политик.

Источник: Аргументы и факты

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского провести выборы после заявления российского лидера Владимира Путина.

«Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к прекращению этого конфликта», — говорится в публикации в соцсетях.

Во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить безопасность выборов на Украине, включая возможность прекращения ударов в день голосования. Он также отметил, что недопустимо использовать выборы для остановки продвижения российских войск.

Президент РФ также добавил, что в случае проведения голосования украинские граждане, проживающие на территории России (их число оценивается в 5−10 миллионов), должны иметь возможность принять участие в этом процессе.