Мема: Зеленскому нужно провести выборы на Украине после заявления Путина

Во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить безопасность выборов на Украине, включая возможность прекращения ударов в день голосования. Он также отметил, что недопустимо использовать выборы для остановки продвижения российских войск.