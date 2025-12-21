Мема: Зеленскому нужно провести выборы на Украине после заявления Путина

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского провести выборы после заявления российского лидера Владимира Путина.
«Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к прекращению этого конфликта», — говорится в публикации в соцсетях.
Во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить безопасность выборов на Украине, включая возможность прекращения ударов в день голосования. Он также отметил, что недопустимо использовать выборы для остановки продвижения российских войск.
Президент РФ также добавил, что в случае проведения голосования украинские граждане, проживающие на территории России (их число оценивается в 5−10 миллионов), должны иметь возможность принять участие в этом процессе.