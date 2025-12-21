Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев публично выразил признательность директору национальной разведки США Тулси Габбард. Поводом стали её заявления о деятельности так называемого «глубинного государства».
В своём посте в социальной сети X Дмитриев назвал Габбард великолепной не только за документальное освещение роли Барака Обамы и Джо Байдена в так называемой «российской афере», но и за разоблачение других механизмов. По его словам, она вскрывает работу «военной машины глубинного государства».
«Габбард … разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС», — написал Дмитриев.
В завершение своего послания спецпредставитель президента России призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.
Напомним, Габбард назвала ложной статью Reuters, в которой говорится, что, по данным разведки США, президент России Владимир Путин якобы «планирует захватить всю Украину».