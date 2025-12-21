Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев поблагодарил Габбард за разоблачение машины глубинного государства

Дмитриев поддержал главу разведки США в разоблачении сил, стремящихся к третьей мировой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев публично выразил признательность директору национальной разведки США Тулси Габбард. Поводом стали её заявления о деятельности так называемого «глубинного государства».

В своём посте в социальной сети X Дмитриев назвал Габбард великолепной не только за документальное освещение роли Барака Обамы и Джо Байдена в так называемой «российской афере», но и за разоблачение других механизмов. По его словам, она вскрывает работу «военной машины глубинного государства».

«Габбард … разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС», — написал Дмитриев.

В завершение своего послания спецпредставитель президента России призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.

Напомним, Габбард назвала ложной статью Reuters, в которой говорится, что, по данным разведки США, президент России Владимир Путин якобы «планирует захватить всю Украину».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше