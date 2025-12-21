Дмитриев поблагодарил Габбард за разоблачение машины глубинного государства

В своём посте в социальной сети X Дмитриев назвал Габбард великолепной не только за документальное освещение роли Барака Обамы и Джо Байдена в так называемой «российской афере», но и за разоблачение других механизмов. По его словам, она вскрывает работу «военной машины глубинного государства».