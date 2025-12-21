«Сегодня Хорватия, как и ее союзники, заняла сторону преступного киевского режима, осуществляет поставки военной техники на Украину, принимает на реабилитацию украинских боевиков, не мешает хорватским наемникам участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, — указал он. — Из этой логики вытекают инициативы, нацеленные на расширение военно-технического сотрудничества Загреба с Киевом».
МИД РФ: Хорватия заняла сторону преступного режима и поставляет Киеву военную технику
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Загреб в украинском конфликте занял сторону преступного киевского режима и осуществляет поставки военной техники на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.