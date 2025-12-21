Глава Минфина: Молдова в 2026 году подпишет меморандум с МВФ

«В первую очередь этому будут рады и другие партнеры. Европейский союз скажет: если МВФ проверил, что вы действительно настроены работать, нам уже не нужно дополнительно вас проверять», — отметил в телеэфире Гаврилицэ, подчеркнув роль МВФ как основного института, подтверждающего корректность экономической и фискальной политики.