Глава Минфина: Молдова в 2026 году подпишет меморандум с МВФ

По его словам, такое соглашение станет важным сигналом доверия для других внешних партнеров страны.
«В первую очередь этому будут рады и другие партнеры. Европейский союз скажет: если МВФ проверил, что вы действительно настроены работать, нам уже не нужно дополнительно вас проверять», — отметил в телеэфире Гаврилицэ, подчеркнув роль МВФ как основного института, подтверждающего корректность экономической и фискальной политики.
Министр уточнил, что будущее соглашение с МВФ не обязательно будет ориентировано на получение финансовых ресурсов, а скорее на подтверждение приверженности властей продолжению реформ и соблюдению бюджетно-фискальной дисциплины. По его мнению, такой договор упростит доступ Республики Молдова к финансированию со стороны Европейского союза и других международных партнеров.
Предыдущее соглашение с МВФ завершилось в конце октября, однако Республика Молдова не получила последние два транша финансирования на общую сумму около 170 млн долларов. Как пояснил министр, средства не были перечислены из-за невыполнения ряда взятых на себя обязательств, в частности по части расходов.
Ранее стало известно, что МВФ отказался переводить Молдове очередной транш финансовой помощи из-за невыполнения молдавскими властями взятых на себя обязательств в рамках соглашения.