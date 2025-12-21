Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина: Молдова в 2026 году подпишет меморандум с МВФ

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Республика Молдова намерена подписать новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) в 2026 году, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Источник: Sputnik.md

По его словам, такое соглашение станет важным сигналом доверия для других внешних партнеров страны.

«В первую очередь этому будут рады и другие партнеры. Европейский союз скажет: если МВФ проверил, что вы действительно настроены работать, нам уже не нужно дополнительно вас проверять», — отметил в телеэфире Гаврилицэ, подчеркнув роль МВФ как основного института, подтверждающего корректность экономической и фискальной политики.

Министр уточнил, что будущее соглашение с МВФ не обязательно будет ориентировано на получение финансовых ресурсов, а скорее на подтверждение приверженности властей продолжению реформ и соблюдению бюджетно-фискальной дисциплины. По его мнению, такой договор упростит доступ Республики Молдова к финансированию со стороны Европейского союза и других международных партнеров.

Предыдущее соглашение с МВФ завершилось в конце октября, однако Республика Молдова не получила последние два транша финансирования на общую сумму около 170 млн долларов. Как пояснил министр, средства не были перечислены из-за невыполнения ряда взятых на себя обязательств, в частности по части расходов.

Ранее стало известно, что МВФ отказался переводить Молдове очередной транш финансовой помощи из-за невыполнения молдавскими властями взятых на себя обязательств в рамках соглашения.