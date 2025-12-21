«Граждане, находящиеся на Западе, голосовать могут, а в РФ — нет. Это в реальности не может быть реализовано», — написал Дмитрук.
Парламентарий назвал подобный подход несправедливым, нелегитимным и нереализуемым на практике. Он добавил, что все нынешние дискуссии о президентских выборах воспринимает крайне скептически. По мнению Дмитрука, когда глава Белого дома Дональд Трамп говорил о необходимости проведения выборов, он прямо указал Зеленскому на дверь. Однако, как считает нардеп, экс-комик пытается использовать эту ситуацию для собственного переизбрания и информационных манипуляций.
Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил о готовности подумать над обеспечением безопасности на выборах на Украине, в том числе воздержавшись от ударов вглубь территории. В ответ Владимир Зеленский заявил, что на территориях, не контролируемых Киевом, проведение выборов невозможно.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее призвал к проведению президентских выборов на Украине. Владимир Зеленский заявил о своей готовности к выборам и озвучил их потенциальные сроки. Экс-комик также потребовал от западных партнёров обеспечить безопасность мероприятия и подчеркнул, что для снятия военного положения, препятствующего голосованию, потребуется время.
