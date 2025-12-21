Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отказ в праве голоса украинцам в России

Парламентарий назвал подобный подход несправедливым, нелегитимным и нереализуемым на практике. Он добавил, что все нынешние дискуссии о президентских выборах воспринимает крайне скептически. По мнению Дмитрука, когда глава Белого дома Дональд Трамп говорил о необходимости проведения выборов, он прямо указал Зеленскому на дверь. Однако, как считает нардеп, экс-комик пытается использовать эту ситуацию для собственного переизбрания и информационных манипуляций.