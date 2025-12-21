Прогноз снижения инфляции в Узбекистане в 2025—2028 годах — инфографика

Инфляция продолжит снижаться в направлении цели ЦБ РУз и может замедлиться до 6,7% на конец 2026 года. Этому будут способствовать относительно жесткие денежно-кредитные условия и стабильность курса сума: примерно 12 800 сумов за доллар в среднем за год. Поддержку национальной валюте окажут сохранение высокого уровня денежных переводов и рост экспорта металлов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.