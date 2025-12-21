Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз снижения инфляции в Узбекистане в 2025—2028 годах — инфографика

ЕАБР представил обновленный макроэкономический прогноз на 2026−2028 годы, в котором республика сохраняет статус одного из лидеров экономического роста в регионе.

Источник: ЕАБР

Инфляционные процессы в республике, по прогнозам Евразийского банка развития будут демонстрировать устойчивое замедление.

Оценка инфляции в текущем году экспертами банка улучшена с 8,1% до 7,5%. По их мнению, замедление инфляции обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка Узбекистана и стабилизацией тарифов на энергоносители после их повышения в начале года.

Инфляция продолжит снижаться в направлении цели ЦБ РУз и может замедлиться до 6,7% на конец 2026 года. Этому будут способствовать относительно жесткие денежно-кредитные условия и стабильность курса сума: примерно 12 800 сумов за доллар в среднем за год. Поддержку национальной валюте окажут сохранение высокого уровня денежных переводов и рост экспорта металлов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

В обновленном макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2026−2028 годы республика сохраняет статус одного из лидеров экономического роста в регионе.