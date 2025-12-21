ТАСС: Киев обманул около 11 тыс. заключенных, вступивших в ВСУ

«В реальности административный надзор не сняли ни с одного осужденного. За год действия закона о мобилизации заключенных командиры обнаружили, что алгоритма снятия надзора просто не существует. После ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Осужденный может быть только штурмовиком. Таким образом, их просто обманули», — указал он.