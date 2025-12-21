«Это и саммит ЕАЭС с повесткой дня, с документами, с серьезными обсуждениями. Ему будут предшествовать две отдельные двусторонние встречи президента. Это встреча с президентом Киргизии Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии Лукашенко», — сказал Песков журналистам.
Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.