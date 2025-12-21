Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о предстоящих двусторонних встречах Путина в Петербурге

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Это и саммит ЕАЭС с повесткой дня, с документами, с серьезными обсуждениями. Ему будут предшествовать две отдельные двусторонние встречи президента. Это встреча с президентом Киргизии Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии Лукашенко», — сказал Песков журналистам.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше