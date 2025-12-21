Опасно, что агентство продвигает ложный нарратив, чтобы заблокировать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, написала Тулси Габбард. По ее словам, публикация агентства направлена на то, чтобы американский президент поддержал эскалацию конфликта. Это то, «чего на самом деле хотят НАТО и ЕС», чтобы втянуть армию США «непосредственно в войну с Россией», заявила она.