Жапарова, Рахмона и Мирзиеева наградят премией мира в Петербурге

Песков: Жапаров, Рахмон, Мирзиеев будут награждены в Петербурге премией мира.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будут награждены в Санкт-Петербурге Международной премией мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня очень важное мероприятие: три президента — президент Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — они будут награждены премией Толстого, премией мира», — сказал Песков журналистам.

Он назвал это награждение очень важным и напомнил, что премия была им присуждена несколько месяцев назад.

