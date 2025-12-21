Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге

«Они будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми, это будет обязательно. Всегда такие дни неформального общения сопровождаются отдельными неформальными двусторонними общениями. В этом и ценность такого формата», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном в Санкт-Петербурге.