«Они будут, потому что, естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми, это будет обязательно. Всегда такие дни неформального общения сопровождаются отдельными неформальными двусторонними общениями. В этом и ценность такого формата», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном в Санкт-Петербурге.
Путин пообщается с Пашиняном и Алиевым на встрече в Петербурге
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно отдельно пообщается в неформальной обстановке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях традиционной встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге в эти дни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.