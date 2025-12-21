Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном

Владимир Путин готов к диалогу с Эммануэлем Макроном, но без «чтения нотаций», заявили в Кремле. В МИД РФ же потребовали от французского лидера вежливости и «элементарных навыков приличия». Макрон ранее призвал Европу «найти основу» для возобновления контактов с Москвой. Сам он в сентябре 2022-го нарушил конфиденциальность переговоров с Путиным, допустив до них журналистов, и с тех пор звонил российскому президенту лишь один раз.
Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном при условии наличия обоюдной политической воли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Франции, который два дня назад выступил за возобновление контактов с Москвой.
«Он (Макрон. — “Газета.Ru”) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — сказал представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что возможный контакт между лидерами не должен превращаться в чтение нотаций.
«Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», — добавил пресс-секретарь президента.
О готовности Москвы к диалогу говорил ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он подчеркнул, что для возобновления контактов французскому лидеру придется соблюдать «элементарные нормы приличия».
«Почитайте, что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории — Россия и лично президент [Владимир] Путин. Если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия», — отметил Лавров.
Прерванный контакт.
После саммита Евросоюза 19 декабря Макрон сказал, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России и нужно искать основу для его восстановления.
«Я считаю, что в наших интересах, как европейцев и украинцев, найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии. Иначе мы будем обсуждать это между собой, а переговорщики затем поедут договариваться с русскими самостоятельно. Это не лучший вариант», — сказал Макрон.
Последний разговор Макрона с Путиным состоялся 1 июля этого года. В Кремле позднее сообщили, что беседа продлилась более двух часов, затрагивалась в том числе тема Украины.
До этого президенты России и Франции разговаривали 11 сентября 2022 года. Тогда главы государств обсуждали Запорожскую АЭС, зерновую сделку и другие темы.
Этот разговор прервал серию контактов с президентом РФ, так как Макрон нарушил конфиденциальность беседы — он вел разговор по громкой связи, при этом в помещении находились журналисты, а сюжет об этом позднее показали французские телеканалы. Президент РФ уточнял, что Макрон не предупредил его об участии в разговоре посторонних.
Политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что слова Макрона о необходимости диалога с Россией не говорят об изменении позиции ЕС.
«Все это, знаете, такие заявления политико-дипломатического характера, которые к каким-то реальным изменениям не приводят. Ну заявил Макрон о том, что надо как-то повернуться, условно, лицом к России в расчете на, так сказать, какие-то там переговоры, но это все без какой-то конкретики Слова могут остаться словами», — подчеркнул эксперт.
Политолог отметил, что подобные заявления президента Франции направлены на то, чтобы угодить американскому лидеру Дональду
Однако, отметил эксперт, слова Макрона не свидетельствуют о том, что «произошел глобальный сдвиг в позициях» Европы в отношении России, в связи с чем такие заявления стоит воспринимать «спокойно» и «без какой-то ненужной эйфории».