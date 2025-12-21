Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном

«Почитайте, что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории — Россия и лично президент [Владимир] Путин. Если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия», — отметил Лавров.