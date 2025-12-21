Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр финансов назвал Молдову страной с уровнем дохода выше среднего: Чиновник «забыл», что около трети населения живет в абсолютной бедности

Чего только не скажешь, чтобы оправдать пинок Молдове от МВФ.

Источник: Комсомольская правда

ЦИТАТЫ БЕЗЛИКИХ.

Что он несёт?

Министр финансов Гаврилицэ (родственник, что ли?) заявил, что Республика Молдова уже считает себя страной с уровнем дохода выше среднего, что подразумевает дополнительные обязанности.

«Мы уже считаемся страной среднего и развитого уровня, и мы должны подготовиться к тому, чтобы больше не жить исключительно за счет помощи и льготных кредитов», — заявил чиновник.

Чего только не скажешь, чтобы оправдать пинок Молдове от МВФ.

«Молдова уже считает себя страной с уровнем дохода выше среднего»…

М-да.

Молдова может считать себя хоть Пупом Земли.

Расскажите об этом простым гражданам.

И путь министр читать научится:

«По данным за 2024−2025 годы, около трети населения (31−34%) живет в абсолютной бедности (ниже прожиточного минимума, ~3500 леев/чел/мес), при этом в сельской местности этот показатель значительно выше (около 43%) чем в городах, и особенно уязвимы многодетные семьи».

Откуда эти кадры берутся?

Из каких, как говорит одна матушка-доносчица, анналов?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

По цене доступны только ветки: Люди боятся спрашивать цены на новогодние елки, чтобы давление не поднялось — что почем в Кишиневе.

Новый год без живой елки становится уже традицией в Молдове — слишком все дорого [фото, видео] (далее…).

«Самые ярые сторонники Майи Санду матерятся без остановки, говорят, что тех, кто её не поддерживает, нужно бить камнем по голове, расстреливать»: Почему в Молдове такие аккаунты с угрозами не блокируют в соцсетях.

Гражданский активист Влад Билецкий заявил о двойных стандартах в борьбе с языком ненависти в Молдове (далее…).

Путь из Кишинева в Одессу теперь занимает больше 10 часов: Как выехать из Молдовы на Украину — ситуация на границе.

Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Одесскую область (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше