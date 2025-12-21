Министр финансов назвал Молдову страной с уровнем дохода выше среднего: Чиновник «забыл», что около трети населения живет в абсолютной бедности

ЦИТАТЫ БЕЗЛИКИХ.
Что он несёт?
Министр финансов Гаврилицэ (родственник, что ли?) заявил, что Республика Молдова уже считает себя страной с уровнем дохода выше среднего, что подразумевает дополнительные обязанности.
«Мы уже считаемся страной среднего и развитого уровня, и мы должны подготовиться к тому, чтобы больше не жить исключительно за счет помощи и льготных кредитов», — заявил чиновник.
Чего только не скажешь, чтобы оправдать пинок Молдове от МВФ.
«Молдова уже считает себя страной с уровнем дохода выше среднего»…
М-да.
Молдова может считать себя хоть Пупом Земли.
Расскажите об этом простым гражданам.
И путь министр читать научится:
«По данным за 2024−2025 годы, около трети населения (31−34%) живет в абсолютной бедности (ниже прожиточного минимума, ~3500 леев/чел/мес), при этом в сельской местности этот показатель значительно выше (около 43%) чем в городах, и особенно уязвимы многодетные семьи».
Откуда эти кадры берутся?
Из каких, как говорит одна матушка-доносчица, анналов?
