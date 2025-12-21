Ричмонд
МИД: РФ вместе с США продолжают переговоры по Украине в духе Аляски

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия совместно с США продолжает вести переговоры по Украине в духе пониманий, достигнутых в Анкоридже, а Европа одержима «большой войной». Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается мирного плана по Украине, то, как известно, консультации между Россией и США продолжаются — в духе пониманий, которые были достигнуты на встрече президентов двух стран на Аляске. На данный момент очевидно, что “партия войны” в Европе пытается как раз помешать миру, всячески подталкивает [Владимира] Зеленского к продолжению, по сути, самоубийственных боевых действий, — отметил дипломат. — ЕС вывел себя из числа конструктивных участников урегулирования и, будучи одержим русофобией и подготовкой к “большой войне”, не способен в этот круг вернуться».

Он подчеркнул, что «аналогичный подрывной курс» Евросоюз проводил и в контексте Минских соглашений 2014−2015 годов, а также при запуске российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году.

На уточняющий вопрос о возможности проявления большей конструктивности европейских партнеров в период председательства Кипра в Совете ЕС с 1 января 2026 года, Пилипсон ответил, что в отношениях с Кипром приходится учитывать его погружение в конфронтационный курс ЕС против России после начала специальной военной операции в 2022 году. «В рамках общих для Евросоюза подходов представители кипрского руководства регулярно отмечаются обещаниями продолжить финансовую и военную помощь киевскому режиму, призывами наращивать оборонный потенциал ЕС под предлогом мнимой “российской угрозы”. Обратили внимание и на ранее озвученную Никосией готовность участвовать в любом объединении, которое будет создано для “обеспечения на Украине условий безопасности и стабильности”. Разумеется, все выпады против российских интересов не остаются и не останутся без адекватной оценки и ответа», — резюмировал дипломат.

