На уточняющий вопрос о возможности проявления большей конструктивности европейских партнеров в период председательства Кипра в Совете ЕС с 1 января 2026 года, Пилипсон ответил, что в отношениях с Кипром приходится учитывать его погружение в конфронтационный курс ЕС против России после начала специальной военной операции в 2022 году. «В рамках общих для Евросоюза подходов представители кипрского руководства регулярно отмечаются обещаниями продолжить финансовую и военную помощь киевскому режиму, призывами наращивать оборонный потенциал ЕС под предлогом мнимой “российской угрозы”. Обратили внимание и на ранее озвученную Никосией готовность участвовать в любом объединении, которое будет создано для “обеспечения на Украине условий безопасности и стабильности”. Разумеется, все выпады против российских интересов не остаются и не останутся без адекватной оценки и ответа», — резюмировал дипломат.