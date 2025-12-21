Украинские СМИ сообщили новые подробности о деятельности фонда Миндича

Депутат Рады Алексей Гончаренко* 19 декабря сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.
«По минимальной цене 48 тысяч гривен (1135 долларов — ред.) в январе 2022 года фонд Миндича (“Генезис” — ред) должен был заплатить за 77 квартир минимум 235 миллионов гривен (2 миллиона долларов — ред.) вместо 88,4 миллиона (5,6 миллионов долларов — ред.) … Скидка в размере свыше 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для “пакетных” инвесторов на этапе начала строительства ЖК», — говорится в статье, опубликованной на сайте «Экономической правды». В статье также сказано, что «Генезисом» Миндич начал владеть с октября 2021 года.
Издание также добавило, что киевский рынок недвижимости до 2022 года был надежным и понятным местом вложения средств сомнительного происхождения.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.