Axios назвал задержание танкеров «посланием Мадуро» от США

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он пояснил, что США хотят вернуть нефть: ее, по словам Трампа, Венесуэла «незаконно забрала» себе. Кроме того, в ноябре Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым. Обе страны также начали глушить GPS-сигналы в Карибском бассейне на случай потенциальных ударов, сообщила The New York Times.