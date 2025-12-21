Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 23 ноября сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Позже НАБУ сообщило, что допросило секретаря СНБО по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. После отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака 28 ноября Умеров был назначен новым главой переговорной группы от Украины по вопросу мирного урегулирования, что вызвало шквал критики. Многие посчитали, что Зеленский таким образом решил обезопасить Умерова от обвинений по делу о коррупции.
«Встреча Умерова с (директором ФБР Кашем — ред.) Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с заместителем главы СБУ Александром Покладом, совсем не касалась переговоров между Украиной, США, РФ и Европой. Эту встречу … организовали через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желательном отсутствии со стороны ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича», — говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
При этом, как известно, семья Умерова проживает в США.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.