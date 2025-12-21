Ричмонд
Политический кредит доверия исчерпан: Власти Молдовы сделали всё, чтобы США потеряли интерес к нашей стране

Отмена встречи госсекретаря США Марко Рубио с председателем парламента Игорем Гросу выглядит куда более значимой, чем обычная «протокольная пауза».

Источник: Комсомольская правда

Отмена встречи госсекретаря США Марко Рубио с председателем парламента Игорем Гросу во время визита молдавской делегации в Вашингтон выглядит куда более значимой, чем обычная «протокольная пауза».

Встречи на таком уровне не происходят автоматически и всегда несут политический сигнал, поэтому их внезапная отмена без публичных объяснений наводит на мысль о пересмотре приоритетов Вашингтона в отношении Кишинёва.

Контекст лишь усиливает этот сигнал: ЕС всё чаще говорит с Молдовой языком условий, а не обещаний, МВФ указывает на структурные проблемы и отсутствие стратегического видения.

На этом фоне отмена встречи выглядит предупреждением — политический кредит доверия не бесконечен, и одной правильной риторики о «надёжном партнёрстве» уже недостаточно без реальных и измеримых результатов, уточняет nemdnews.

