Глава разведки США Габбард опровергла публикацию Reuters о планах РФ по Украине

В России при этом неоднократно заявляли, что не стремятся к конфликту. Так, 2 декабря Путин заявил, что РФ «не собирается воевать с Европой», однако если ЕС «вдруг захочет воевать и начнет», Россия «готова прямо сейчас». Он также добавил, что в этом случае «очень может быстро произойти ситуация, при которой РФ не с кем будет договариваться».