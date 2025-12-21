Ричмонд
В Швеции задержали подавшее сигнал бедствия российское судно Adler

В Швеции задержали для досмотра российское судно Adler, которое подало сигнал бедствия. Об этом сообщил телеканал STV.

По данным телеканала, в ночь на субботу у судна отказал двигатель. После этого Adler встал на якорь у города Хёганес. Пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд заявил, что досмотр судна продолжается. По его словам, высадка экипажа прошла без проблем.

«Когда судно заходит в шведские территориальные воды таким образом, мы имеем право проверить, что находится на его борту», — заявил Мартин Хёглунд изданию Expressen. По его словам, судно не предоставило таможенных деклараций.

STV пишет, что Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза.

