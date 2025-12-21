В Швеции задержали подавшее сигнал бедствия российское судно Adler

По данным телеканала, в ночь на субботу у судна отказал двигатель. После этого Adler встал на якорь у города Хёганес. Пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд заявил, что досмотр судна продолжается. По его словам, высадка экипажа прошла без проблем.