В Госдуме прокомментировали стремление Европы добиться капитуляции России

«Стремление Европы добиться капитуляции России ущербны, и ответить можно им одной фразой: “Не дождетесь”. Россия никогда не будет побежденной», — сказал Шеремет.
По его словам, ряд западноевропейских стран, в числе которых Франция, Британия и Германия, заинтересованы в продолжении военного конфликта на Украине, так как их элиты зарабатывают на чужом горе.
«Они понимают, что поражение Украины неизбежно, но стараются до последнего оттянуть ее конец, чтобы как можно больше урвать. К сожалению, из-за подобной политики Европа утратила былой авторитет, потенциал и перспективу», — сказал депутат.