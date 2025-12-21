МИД РФ: ЕС и НАТО готовы поставить мир на грань третьей мировой войны

«В действительности угрозу национальной безопасности Румынии несет не Россия, как утверждается в упомянутом документе (в обновленной Национальной стратегии обороны на 2025−2030 годы — прим. ТАСС), а следование Бухареста агрессивным и авантюрным курсом ЕС и НАТО, руководство которых, в свою очередь, ради собственных эгоистичных интересов готово поставить мир на грань третьей мировой войны», — сказал дипломат. По его мнению, «едва ли эти люди сознают истинный смысл такой безрадостной перспективы».
Пилипсон назвал принятую в ноябре в Румынии Национальную стратегию обороны «очередным образцом недальновидной политики нынешних бухарестских верхов, которые расписываются в нежелании взглянуть на вещи объективно и фактически программируют долгосрочную конфронтацию» с Россией.
На его взгляд, этот документ «представляет собой, скорее, набор измышлений, призванных списать на Россию ухудшение социально-экономической ситуации в Румынии, оправдать рост военных расходов в глазах собственных граждан, которые, в свою очередь, подозревают, что значительная доля выделяемых средств “на оборону”, как это часто случается, не попадает по назначению».
Ранее парламент Румынии одобрил обновленную Национальную стратегию обороны на 2025−2030 годы. Президент Румынии Никушор Дан в комментарии к документу отметил некую гибридную войну, которую, по его мнению, Россия якобы «ведет против Румынии и против многих европейских стран». Среди угроз он упомянул «возможное распространение конфликта на Украине к зонам рядом с Румынией» и шпионаж.