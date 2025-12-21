МИД РФ: ЕС и НАТО готовы поставить мир на грань третьей мировой войны

«В действительности угрозу национальной безопасности Румынии несет не Россия, как утверждается в упомянутом документе (в обновленной Национальной стратегии обороны на 2025−2030 годы — прим. ТАСС), а следование Бухареста агрессивным и авантюрным курсом ЕС и НАТО, руководство которых, в свою очередь, ради собственных эгоистичных интересов готово поставить мир на грань третьей мировой войны», — сказал дипломат. По его мнению, «едва ли эти люди сознают истинный смысл такой безрадостной перспективы».