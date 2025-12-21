В Париже ответили на заявление Кремля о диалоге с Макроном

При этом в администрации подчеркнули, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» для президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников.
«Мы приветствуем то, что Кремль публично согласился с таким подходом. В ближайшие дни мы примем решение о наилучшем способе дальнейших действий», — говорится в заявлении Елисейского дворца.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков до этого заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном, если есть «обоюдная политическая воля».