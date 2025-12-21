Ричмонд
Путин встретился с президентом Киргизии

С. ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Встреча лидеров проходит перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ, запланированной на понедельник.

В ноябре Путин посетил Киргизию с государственным визитом и принял участие в саммите ОДКБ.

По итогам переговоров Путин и Жапаров подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Также в ходе визита российского лидера РФ и Киргизия заключили ряд важных межправительственных и коммерческих документов.

Россия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Киргизии. Ключевыми направлениями экономического сотрудничества двух стран является газовая отрасль и сфера энергетики.

Еще одной важной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.