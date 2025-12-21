Латвия продлила запрет ночных полетов вдоль границ с РФ и Белоруссией

«Запрет пролонгирован еще на неделю — до конца суток воскресенья, 28 декабря — и распространяется на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально подобные ограничения латвийские власти ввели еще в сентябре и теперь постоянно их продлевают.