Латвия продлила запрет ночных полетов вдоль границ с РФ и Белоруссией

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Латвии в очередной раз пролонгировали на неделю запрет полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе балтийской республики.

Источник: Reuters

Ранее запрет действовал до конца нынешних суток.

«Запрет пролонгирован еще на неделю — до конца суток воскресенья, 28 декабря — и распространяется на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально подобные ограничения латвийские власти ввели еще в сентябре и теперь постоянно их продлевают.

Таким образом, на предстоящей неделе ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск) полеты вдоль границы с Россией и Белоруссией запрещены на эшелонах высотой до 6 км. «Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны», — заметил собеседник агентства.

При этом помимо латвийско-российской и латвийско-белорусской границ аналогичный запрет распространяется также на полеты вдоль границ с Эстонией и Литвой. Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.