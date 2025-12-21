Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

Встреча глав государств проходит в северной столице перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ, запланированной на понедельник.
На этой неделе Лукашенко заявил, что новейший российский ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
О размещении «Орешника» в республике лидеры договорились в декабре 2024 года.
На встрече с Лукашенко в ноябре в Бишкеке Путин отмечал хорошую динамику отношений РФ и Белоруссии в торгово-экономической сфере. Он также сообщил, что находится с Лукашенко в постоянном контакте.