Путин встретился с Лукашенко в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Встреча глав государств проходит в северной столице перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в воскресенье, и ставшей уже традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ, запланированной на понедельник.

На этой неделе Лукашенко заявил, что новейший российский ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

О размещении «Орешника» в республике лидеры договорились в декабре 2024 года.

На встрече с Лукашенко в ноябре в Бишкеке Путин отмечал хорошую динамику отношений РФ и Белоруссии в торгово-экономической сфере. Он также сообщил, что находится с Лукашенко в постоянном контакте.

