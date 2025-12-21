Ричмонд
Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле, пишет WP

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы, пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.

Источник: Reuters

«Рубио является движущей силой наращивания военной мощи в политике с Венесуэлой за последние несколько месяцев, но он пока не убедил президента (США Дональда Трампа — ред.) применить военную силу», — приводит газета слова экс-чиновника.

Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на источники, некоторые утверждают, что именно Трамп «хочет эскалации» в отношениях с Венесуэлой.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с боливарианской республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

