Игорь Гросу переизбран председателем PAS

«Спикер получил новый мандат доверия от граждан после успешных парламентских выборов и предвыборной кампании, в рамках которой работали три тысячи волонтеров, проводились шесть тысяч мероприятий и выпускались 200 газет, персонализированных по районам и населённым пунктам. В итоге партия получила 792 557 голосов», — говорится в заявлении PAS.
Гросу отметил, что новый мандат подразумевает усиление работы парти как на национальном, так и на местном уровне.
Среди ключевых приоритетов — экономический рост, создание высокооплачиваемых рабочих мест и ускорение евроинтеграции Молдовы.
Партийные лидеры также заявили о намерении продолжить реализацию стратегических национальных и местных проектов, сосредоточив усилия на повышении уровня жизни граждан и использовании «окна возможностей» для продвижения евроинтеграции страны.