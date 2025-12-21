Игорь Гросу переизбран председателем PAS

«Спикер получил новый мандат доверия от граждан после успешных парламентских выборов и предвыборной кампании, в рамках которой работали три тысячи волонтеров, проводились шесть тысяч мероприятий и выпускались 200 газет, персонализированных по районам и населённым пунктам. В итоге партия получила 792 557 голосов», — говорится в заявлении PAS.