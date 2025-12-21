Ричмонд
Игорь Гросу переизбран председателем PAS

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Спикер парламента Игорь Гросу переизбран на должность председателя партии «Действие и солидарность» (PAS). Решение принято на заседании Национального политического совета политформирования, на котором также подводили итоги года.

Источник: Sputnik.md

«Спикер получил новый мандат доверия от граждан после успешных парламентских выборов и предвыборной кампании, в рамках которой работали три тысячи волонтеров, проводились шесть тысяч мероприятий и выпускались 200 газет, персонализированных по районам и населённым пунктам. В итоге партия получила 792 557 голосов», — говорится в заявлении PAS.

Гросу отметил, что новый мандат подразумевает усиление работы парти как на национальном, так и на местном уровне.

Среди ключевых приоритетов — экономический рост, создание высокооплачиваемых рабочих мест и ускорение евроинтеграции Молдовы.

Партийные лидеры также заявили о намерении продолжить реализацию стратегических национальных и местных проектов, сосредоточив усилия на повышении уровня жизни граждан и использовании «окна возможностей» для продвижения евроинтеграции страны.