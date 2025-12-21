Ричмонд
Путин отметил теплоту, с которой Лукашенко говорит о России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил теплоту, с которой белорусский лидер Александр Лукашенко говорил о России и российско-белорусских отношениях в ходе его послания народу и парламенту Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

Президент РФ в воскресенье провел в Санкт-Петербурге переговоры с Лукашенко. Отдельная встреча глав двух государств состоялась перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной предновогодней встречей лидеров СНГ.

Путин отметил, что смотрел выступление Лукашенко в прямом эфире, назвал его послание глубоким, сбалансированным и разносторонним.

«Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание. Спасибо. Очень рад вас видеть сегодня», — обратился Путин к Лукашенко.

Президент Белоруссии 18 декабря обратился с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе заседания Всебелорусского народного собрания в Минске.

