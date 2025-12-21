Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Поздравляю вас с этим мероприятием. Это знаковое мероприятие, особенно сейчас. И я как президент должен сказать — это смелое мероприятие в нынешней ситуации. Хорошо, что не обходили никакие острые вопросы», — сказал Лукашенко в воскресенье в Санкт-Петербурге во время встречи с Путиным.
При этом он отметил, что были «вычленены» общие вопросы, над которыми надо работать.
Лукашенко добавил, что перед встречей в Санкт-Петербурге он также провел крупное мероприятие — заседание Всебелорусского народного собрания.
В этой связи он отметил, что можно было бы подумать, будто президенты закончили с основными мероприятиями в текущем году и им уже можно как-то расслабиться.
«Ничего подобного, жизнь не дает нам особенно расслабиться. Может, и хорошо, что мы в тонусе», — подчеркнул белорусский лидер.