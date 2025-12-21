Ричмонд
Путин сообщил о развитии сотрудничества в ЕАЭС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться», — сказал Путин во время заседания высшего Евразийского экономического совета в узком составе.