«Немаловажный вопрос повестки — председательство в органах нашего союза в 2026 году. Согласно порядку, это почетное право переходит к Республике Казахстан. Я уверен, что председательство Астаны привнесет новый мощный импульс в развитие евразийской экономической интеграции, как это всегда было у нас», — сказал он.
Лукашенко: председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году перейдет к казахстанской стороне. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.