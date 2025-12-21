СМИ: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией

По данным агентства, недавно профильный чиновник МИД Республики Корея по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провёл закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими ответственными лицами.
Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией «необходимое общение», главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.
Но, как отмечает агентство, это первые за долгое время подтверждённые контакты между профильными чиновниками двух стран по вопросам, связанным с КНДР, хотя в сентябре и прошла встреча министров иностранных дел России и Южной Кореи.
«Привлекает внимание то, что эти контакты состоялись на фоне ожидаемых в следующем (2026 — ред.) году изменений ситуации на Корейском полуострове. Правительство Республики Корея уже заявило о намерении в следующем году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования на Корейском полуострове, включая возобновление межкорейского диалога», — пишет агентство.
Как отмечается в сообщении, Сеулу и Москве необходим обмен мнениями, а Южной Корее нужно, чтобы РФ сыграла конструктивную роль в развитии межкорейского диалога.
Ранее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью РИА Новости отмечал, что отношения с Сеулом пока остаются на паузе.
Министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён в пятницу, представляя годовой рабочий доклад совместно с министром иностранных дел Чо Хёном, выдвинул ряд смелых инициатив, связанных с КНДР, включая предложение смягчить санкции в отношении Пхеньяна, проект высокоскоростной железной дороги через территорию КНДР по маршруту Сеул — Пекин и другие. Глава МИД Южной Кореи в свою очередь заявил, что его ведомство готово поддержать инициативы министерства объединения, насколько это возможно.
Как считают эксперты РИА Новости, первая половина 2026 года может стать переломным моментом для закрепления мира и трансформации отношений Сеула и Пхеньяна.