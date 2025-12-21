СМИ: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией

Министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён в пятницу, представляя годовой рабочий доклад совместно с министром иностранных дел Чо Хёном, выдвинул ряд смелых инициатив, связанных с КНДР, включая предложение смягчить санкции в отношении Пхеньяна, проект высокоскоростной железной дороги через территорию КНДР по маршруту Сеул — Пекин и другие. Глава МИД Южной Кореи в свою очередь заявил, что его ведомство готово поддержать инициативы министерства объединения, насколько это возможно.