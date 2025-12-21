Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции

«Во время (роста конфликтов на международной арене — ред.),.. чтобы нас боялись, мы должны быть сильными, особенно — на море. И именно поэтому … я принял решение о том, чтобы дать Франции новый авианосец. Решение о начале реализации этого очень большого проекта было принято на этой неделе», — сказал Макрон, выступая перед французскими военными в Абу-Даби, куда он отправился для того, чтобы встретить с ними Рождество. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV.