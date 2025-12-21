Ричмонд
Путин: ЕАЭС утвердился в качестве одного из центров многополярного мира

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит выгоду каждому государству пятерки, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Источник: Sputnik.md

Президент РФ отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться, расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения.

«Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения и в целом помогает обеспечивать экономическую стабильность и устойчивость стран пятерки и всего Евразийского региона, что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике», — сказал Путин.

Он добавил, что расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения.

В заседании принимают участие лидеры Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии.

Они подведут итоги уходящего года, рассмотрят ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия стран в рамках ЕАЭС.