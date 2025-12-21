Дмитриев прибыл на новые переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине

Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. Он же анонсировал продолжение переговоров в воскресенье.
Как ожидается, Дмитриев в воскресенье (21 декабря) покинет Майами.
