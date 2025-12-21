Дмитриев прибыл на новые переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине

МАЙАМИ (штат Флорида), 21 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибыв на ту же площадку, где дискуссии состоялись ранее, передает корреспондент РИА Новости.