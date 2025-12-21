Ричмонд
Дмитриев прибыл на новые переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине

МАЙАМИ (штат Флорида), 21 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров в Майами по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибыв на ту же площадку, где дискуссии состоялись ранее, передает корреспондент РИА Новости.

Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. Он же анонсировал продолжение переговоров в воскресенье.

Как ожидается, Дмитриев в воскресенье (21 декабря) покинет Майами.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше