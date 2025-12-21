Ричмонд
Песков рассказал о главной цели Дмитриева на переговорах в Майами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами», — сказал Песков Первому каналу.

