МИД РФ: Болгария стала восточным плацдармом НАТО

«Понимаем, что во многом подобная политика навязана Болгарии Западом через подконтрольные ему круги, ведь с точки зрения болгарских национальных интересов это абсурд — смотреть на Россию “через амбразуру”, — заметил он. — Всем известно, что у нашей страны никогда не было и не может быть планов нападения на Болгарию. Российские воины дважды ступали на болгарскую землю с благородными освободительными миссиями — в ходе Русско-турецкой войны 1877−1878 годов и на завершающем этапе Второй мировой. Эти судьбоносные события на протяжении многих десятилетий определяли исключительно дружественный, сказал бы, братский характер двусторонних отношений».