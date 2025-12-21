Ричмонд
Путин: участие в ЕАЭС приносит серьезные дивиденды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выгодно для всех участников объединения и приносит им существенные дивиденды, отметил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы констатировали, что участие в работе ЕАЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, — отметил президент РФ в начале заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. — Расширяет возможности для общения граждан между собой — в общем, эффект достаточно позитивный».

Российский лидер при этом заметил, что «каждое государство должно внимательно посмотреть на все аспекты, связанные» с совместной работой стран ЕАЭС.

Путин поблагодарил всех собравшихся за приезд в Санкт-Петербург и участие в мероприятиях ЕАЭС, а также поприветствовал присоединившихся к заседанию в расширенном составе «друзей, коллег, которые в разных форматах, но так или иначе проявляют интерес к работе Евразийского экономического союза».

«Уверен, что это будет полезно и для самого совета, и для тех государств, которые проявляют интерес к нашей совместной работе», — заключил глава государства.

В мероприятиях ЕАЭС в расширенном составе участвуют также не входящие в союз, но активно с ним взаимодействующие Куба и Иран.