Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — сказала Эйсмонт телеканалу «Первый канал».
В сюжете телеканала уточняется, что речь идет о картине с видами Валаама.
В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу «Беларусь 1», что Лукашенко планирует лично передать российскому президенту подарок на его день рождения, который президент РФ отмечал 7 октября, — масштабную картину с пейзажами Валаама. Глава белорусского государства тогда подготовил для своего российского коллеги подарок на день рождения, но не передал его во время проходившего в те дни саммита СНГ в Душанбе.
Эйсмонт подчеркивала, что «это достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым». По ее словам, «на этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама».