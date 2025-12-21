Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в подарок президенту России Владимиру Путину картину, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Источник: © РИА Новости

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — сказала Эйсмонт телеканалу «Первый канал».

В сюжете телеканала уточняется, что речь идет о картине с видами Валаама.

В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу «Беларусь 1», что Лукашенко планирует лично передать российскому президенту подарок на его день рождения, который президент РФ отмечал 7 октября, — масштабную картину с пейзажами Валаама. Глава белорусского государства тогда подготовил для своего российского коллеги подарок на день рождения, но не передал его во время проходившего в те дни саммита СНГ в Душанбе.

Эйсмонт подчеркивала, что «это достаточно масштабная и очень красивая картина, написанная по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым». По ее словам, «на этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше