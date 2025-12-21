«Констатируем неготовность». Лукашенко заявил о переносе сроков важных решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, которое проходит в Санкт-Петербурге, объявил перенос срока важных решений, констатировав неготовность к ним. Об этом пишет БелТА.
Говоря о выполнении в ЕАЭС ранее достигнутых договоренностей и общем настрое на интеграцию, Лукашенко поднял проблемные вопросы:
«Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку».
Добавил президент Беларуси к этому списку и расширения проблем во взаимной торговле наряду с беспрепятственным перемещением товаров.
"Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше — запрет ввоза-вывоза или лицензирование. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации, — отметил Александр Лукашенко, добавив, что именно Беларусь инициировала снятие вопроса цифровых препятствий, пусть и на уровне рекомендаций, но прогресс особо не виден.
Кроме того, Лукашенко обозначил направления для совместных проектов и программ стран-участниц ЕАЭС на благо их экономик:
«Достаточно назвать информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, электротранспорт, микроэлектронику, робототехнику и новые материалы».
