«Констатируем неготовность». Лукашенко заявил о переносе сроков важных решений

"Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше — запрет ввоза-вывоза или лицензирование. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации, — отметил Александр Лукашенко, добавив, что именно Беларусь инициировала снятие вопроса цифровых препятствий, пусть и на уровне рекомендаций, но прогресс особо не виден.