Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Фигурант громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского, сбежавший с Украины Тимур Миндич был найден в Израиле украинскими журналистами, передает издание «Украинская правда» со ссылкой на своих корреспондентов.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.

«Нашли бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и в отношении которого ввели санкции, в Израиле», — говорится в сообщении на сайте издания.

Журналистам «Украинской правды» также удалось сфотографировать Миндича. Детали пообещали опубликованы позднее.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.

