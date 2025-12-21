Лукашенко раскрыл, чью зарплату пришлось обсуждать очень долго

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, которое проходит в Санкт-Петербурге, раскрыл, чью зарплату главы ЕАЭС обсуждали очень долго. Об этом пишет БелТА.
Сначала Лукашенко заявил о переносе сроков важных решений, констатировав неготовность стран — членов ЕАЭС к ним. А потом добавил:
«На нашем прошлом заседании мы договорились, что председатель Коллегии (Коллегия Евразийской экономической комиссии. — Ред.) представит отчеты о реализации стратегии — 2020−2025. Вместо этого — информация в рамках общего выступления руководителя комиссии. Мы только на обсуждение уровня зарплаты комиссии (члены ЕЭК. — Ред.) за эти пять лет потратили времени в десять раз больше».
Александр Лукашенко напомнил, что идет речь о наиважнейших вопросах, которые еще пятью годами ранее главы ЕАЭС договорились решать, но те по-прежнему остаются лишь проектом.
«Над планом мероприятий по выполнению деклараций до 2030 и 2045 годов работали с опаской — как бы не углубиться в эту интеграцию. Назревает логичный вопрос: сохраняют ли страны прежнюю готовность добиваться целей, объявленных при подписании Договора о ЕАЭС?» — добавил белорусский президент.
По мнению Лукашенко, темы, озвученные на уровне государств-участников ЕАЭС еще в 2014 году, отходят на второй план или замусоливаются, хотя решать их по-прежнему надо. Потому глава Беларуси призвал вернуться с изначальным энтузиазмом к решению вопросов.
«Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в союзы для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно. У нас, в Беларуси, именно такой настрой, поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию. В этом суть нашего союза», — сказал Александр Лукашенко.
