Лукашенко раскрыл, чью зарплату пришлось обсуждать очень долго

«Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в союзы для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно. У нас, в Беларуси, именно такой настрой, поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию. В этом суть нашего союза», — сказал Александр Лукашенко.